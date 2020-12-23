Redmi 7 получил долгожданное обновление до Android 10, но версия MIUI остановилась на цифре 11

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Популярный бюджетник Redmi 7 получил новую версию прошивки MIUI 11 на базе Android 11.

Начиная с сегодняшнего дня не самый свежий бюджетник Redmi 7 начал получать обновление до Android 10. Redmi 7 может показаться не самым интересным устройством, но в свое время этот смартфон был одним из самых популярных устройств на рынке. Да и фанаты Xiaomi точно должны быть рады тому, что компания не забывает о более слабых в техническом плане смартфонах.

Есть, правда, одно небольшое «но». К сожалению, несмотря на повышение версии Android, версия MIUI все еще остается на уже устаревшей MIUI 11. Однако не стоит переживать – по примеру других устройств, появление Android 10 может означать то, что компания вовсю разрабатывает прошивку для Redmi 7 на базе MIUI 12.

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Касаемо самой прошивки, в дополнение к более свежей версии Android, новое стабильное обновление повышает стабильность и безопасность системы благодаря добавлению самого свежего патча безопасности от декабря 2020 года. Обновление имеет номер V11.0.1.0 QFLMIXM и отправляется по всем каналам OTA, в том числе и для глобальных версии. Если вы являетесь владельцем глобального варианта Redmi 7, то, вероятно, получите обновление в ближайшие дни.

Android 10 добавит возможность включить темный режим, просмотреть время использования экрана. Также добавится улучшенное управление уведомлениями и разрешениями приложений.

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Источник: Root My Galaxy



https://andro-news.com/news/dazhe-meizu-obnovyat-svoy-flagman-meizu-17-do-android-11.html Даже Meizu обновят свой флагман Meizu 17 до Android 11(в Адм. панель)