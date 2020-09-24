Концепт Alice Camera: странная и дорогая приблуда в попытке объединить смартфон и зеркальную камеру

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Alice Camera: как прицепили камеру к смартфону

До недавнего времени камера в мобильном устройстве стояла на одной ступени с прочими функциями. Но постепенно то, что было забавой на первых порах превратилось в элемент престижа и мощный двигатель продаж. Потребительские возможности встроенной камеры приблизились к планке цифрового компакта, но преодолеть ее еще не могут.

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Поэтому не удивительно, что появляются проекты, претендующие вывести качество снимков на новый уровень. Один из них — Alice Camera от британского стартапа Photogram AI. Создатели преподносят его как «вычислительная камера, которая полагается на работу искусственного интеллекта». Это попытка объединить в единое целое софт смартфона и цифровую зеркальную камеру. А еще разработчики ни много ни мало претендуют на то, что они несут в массы значимую новацию, на создание которой они потратили всего 10 месяцев. Хотя, грубо говоря, они предложили зеркальную камеру, которой «выпилили» дисплей, а его функции переложили на «плечи» смартфона.

По своей сути Alice Camera это своеобразная платформа с датчиком изображения Quad Bayer на 11 Мп с поддержкой HDR, которая позволяет использовать сменные объективы и смартфон для создания снимков. Тут есть специально созданный чип, заточенный на работу искусственного интеллекта, «который расширяет возможности машинного обучения и раздвигает границы возможностей камеры». На тыльной стороне устройства есть крепление для мобильника, который можно использовать в качестве экрана камеры, изменения настроек и спуска затвора, а синхронизация происходит при помощи специального приложения и Wi-Fi. При необходимости активировать камеру можно при помощи смартфона вдали от него, чтобы, например, сделать собственную фоточку в полный рост.

По заверениям создателей, искусственный интеллект поможет улучшить все: от автофокуса и экспозиции до цветопередачи. Хранить созданные снимки можно на карте microSD, для которой предусмотрели отдельный слот. На данном этапе Alice Camera концептуальный прототип и компания пытается собрать на его серийный выпуск денег через платформу Indiegogo. Если необходимая сумма будет собрана, то Alice Camera начнут продавать с февраля 2021 года по цене 750 фунтов стерлингов или $957.

Сама идея соединения камеры и смартфона не нова. В свое время нечто подобным баловалась Sony, но в итоге сдалась. Alice Camera похожа на очередной мертворожденный проект.

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Источник: petapixel