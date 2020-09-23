MWC 2021 состоится. Но время ее проведения изменили

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Проведение выставки MWC 2021 отложили на лето

2020 год стал непредсказуемым и все в нем складывается не так как хотелось. Вирус COVID-19, вырвавшийся за пределы материкового Китая, сумел атаковать беспечный мир, где к его вторжению не были готовы и полагали, что проблемы с ним только у китайцев. Большинство стран вынуждены были пойти на крайние меры, введя карантинные ограничения и посадив людей на самоизоляцию. С приходом коронавируса многие выставки, конференции, спортивные и публичные мероприятия были отменены.

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Выставка MWC 2020 в Барселоне стала одной из первых жертв COVID-19, ее проводить не стали. А что с MWC 2021, ведь пандемия не утихает и есть риск, что зимой она только наберет оборотов? Но организаторы выставки уверены, что MWC 2021 состоится, хотя и с задержкой.

Коронавирус и не думает отступать, поэтому было решено отложить MWC 2021 на июнь следующего года. Международная ассоциация операторов GSM, которая и является устроителем MWC, заявила сегодня о том, что в следующем году выставку проведут с 28 июня по 1 июля. А ежегодное мероприятие MWC Shanghai для азиатского рынка перенесено на февраль. «Здоровье и безопасность наших участников, посетителей, персонала и жителей Барселоны имеют первостепенное значение», — заявил генеральный директор GSMA.

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Источники: cnet, engadget