Концепт футуристичного планшета Google Pixel

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Google запатентовала любопытный Android-планшет

Компания Google никак не может успокоиться, рынок софта у них в кармане, а вот мобильный рынок никак не получается приручить. Она не останавливает попыток сделать что-то значимое на рынке смартфонов и, возможно, в этом году она может приблизиться к этому максимально близко. Нашему миру нужно что-то новое и свежее, а у Google есть ресурсы, силы и опыт это дать.

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Google верит в будущее в Android и стремится сделать ее единой операционной системой, которая одинаково хороша на смартфоне, планшете и складном устройстве. Возможно, она уверенно идет к реализации задуманного. Сайт LetsGoDigital откопал патент, на котором изображен планшет, и он был зарегистрирован два года назад. Напомним, что последним планшетом компании стал Pixel Slate с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который был выпущен в 2019 году. В последнее время компания сместила акцент на трансформируемые ноутбуки, которые предлагают преимущества планшета и ноутбука.

Инженеры Google задумали создать тонкорамочный планшет с «зализанными» углами. При оформлении задней панели также обошлись без прямых линий, предложив скругленную «спинку» для удобства хвата. Как в итоге все это может выглядеть в реальности взялся визуализировать графический дизайнер Джузеппе Спинелли. При выборе цветовой палитры энтузиаст оглядывался на те цвета, которые компания выбрала для оформления Pixel 6.

Нет никакой гарантии, что в итоге Google предложит нечто подобное. Но было бы неплохо, если бы компания действительно предложила Android-планшет в новом прочтении. Естественно, что в центре внимания должна быть операционная система, которая на этот раз будет максимально адаптирована для работы на планшетах и складных устройствах. Это позволит другим производителям предложить свои альтернативные решения с отточенным софтом.

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Источник: letsgodigital