Концепт на основе патента: как может выглядеть складной смартфон Xiaomi

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Показали патент на смартфон-гармошку от Xiaomi

Одним из трендов прошлого года стали складные смартфоны с гибкой матрицей. Были ожидания, что в нынешнем году мы станем свидетелями нашествия таких устройств, но, похоже, что энтузиазма у производителей смартфонов поубавилось. Все фанаты компании ждали, что и Xiaomi выпустит свой складной мобильник, но по каким-то причинам спешить с анонсом такого устройства компания не стала.

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На данном этапе она занята тем, что продолжает патентовать смартфоны, где «сгибают несгибаемое». В марте нынешнего года Xiaomi подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности заявку на патент на складной смартфон. Патентная документация демонстрирует аппарат, который сгибается по принципу гармошки в двух местах. В сложенном состоянии это обычный, но весьма массивный и толстый смартфон, а разложив можно получить планшет.

Помимо гибкой матрицы, предположительно, диагональю 9 дюймов, на внешней стороне имеется дополнительный экран. Сюда же вписали фронтальную камеру, которая, по всей видимости по совместительству может взять на себя функции основной.

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Конечно, патентная документация не содержит упоминания, когда компания собирается представить подобный смартфон. Если, конечно, она всерьез нацелена представить его коммерческую версию.

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Источник: mydrivers