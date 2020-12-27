Почему Apple скрывает емкость аккумуляторов, объем оперативки и тактовую частоту процессоров?

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Не в цифрах счастье, а в качестве и общем восприятии от продукта

Apple никогда не озвучивает сколько оперативной памяти получили iPhone. Она скрывает емкость аккумуляторов и даже не упоминает о том, какую тактовую частоту предлагают ее чипы в устройствах. Абсолютно противоположную позицию занимают производители Android-смартфонов, бравирующие различными характеристиками, выставляя их напоказ и демонстрируя «у нас круче и больше». Так почему Apple так себя ведет? Почему скрывает технические характеристики?

Считается, что в наши дни спецификации сродни токсичности. Принято бравировать цифрами, а не качественными показателями. Сухие цифры не отражают того, что на самом деле стоит за ними и как они в итоге влияют на пользовательский опыт. Apple считает, что на первый план должны выходить потребительские свойства, насколько хорошо тот или иной компонент справляется со своими обязанностями, насколько комфортны и эффективны в пользовании ее продукты.

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По крайней мере, в этом уверены адепты Apple и те, кто выбирает ее продукцию даже несмотря на то, что компания предпочитает оставлять их в неведении о ряде характеристик устройств. «Яблочному наркоману» не важно, сколько оперативной памяти или миллиампер «насыпали» в iPhone. Ему важно то, что это продукт от Apple и он получает вещь статусную.

К сожалению, объективно, в наши дни производители пытаются «пускать пыль в глаза» и маркетологи все чаще обманывают или изрядно переоценивают важность малозначительных характеристик, подменяя понятия и иногда и цифры. У маркетологов уже есть целый арсенал инструментов, позволяющих им впаривать потребителям новые смартфоны, бравируя этими самыми цифрами в характеристиках. Поэтому неискушенные пользователи, берут за ориентир цифры на бумаге, свято веря, что четыре камеры это круче, чем две, а емкая батарейка гарантия длительного времени работы.

Оперативная память

Во время анонса первого iPhone компания не стала скрывать объем оперативной памяти и прямо заявила, что на борту 128 МБ. Но затем было решено отказаться от практики называть цифры. Почему? Кто-то скажет, что Apple попросту стесняется оглашать скромные на фоне Android-флагманов характеристики.

Сам же концерн из Купертино придерживается позиции, что iPhone не нужно столько оперативной памяти сколько Android-смартфонам. А все по причине высокого уровня гибкости и оптимизации, а также разнится принцип многозадачности и управления памятью. Все в iPhone работает по-другому, программам для завершения не нужно много памяти и сама iOS построена так, что ей не нужна избыточная память. Тогда как в Android используется Garbage collection — это процесс освобождения памяти после завершения исполнения программы. И все работает как должно до тех пор, пока у системы (в данном случае Android) достаточно свободной оперативной памяти. Но как только активных программ становится много, начинаются сложности. Нехватка ОЗУ приводит к тому, что производительность устройства снижается. Именно поэтому Android-смартфонам нужно больше оперативки и производители увлеклись ее наращиванием.

Но далеко не все понимают и хотят вникать в нюансы и технические особенности работы разных прошивок. Объективно, для многих важно, чтобы все работала слаженно и без сбоев. Поэтому Apple считает некорректным, чтобы пользователи сравнивали сухие цифры в отрыве от принципов работы системы в целом и оперативной памяти в частности. Она выбрала позицию, что лучше оставлять пользователей в неведении, чем постоянно объяснять, что некорректно сравнивать принципы работы двух операционных систем и говорить о том влиянии, которое оказывает на них объем оперативной памяти. Apple не хочет рисковать, что кто-то что-то поймет не так, ей проще поддерживать высокий градус престижности своих продуктов и взращивать уверенность, что «покупая iPhone вы получаете лучшее». И не важно, какие количественные характеристики тут предлагаются.

Что насчет аккумуляторов и тактовой частоты чипов?

С емкостью батарей та же история. Apple уверена, что не в цифрах счастье. А в том, насколько тонко все настроено, в энергоэффективности чипов и слаженности работы системы в целом. Именно поэтому инженеры компании при создании фирменных процессоров пытаются правильно и грамотно разделить нагрузку между ядрами с более высоким и более низким энергопотреблением. На помощь приходит и искусственный интеллект, а также идут на различные хитрости только бы добиться максимально возможной автономности при заданной емкости батарей.

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Для Apple цифры миллиампер ничего не значат. По крайней мере, она всеми силами пытается это показать. Она считает, что важным доводом в пользу выбора ее продуктов станет то, сколько времени проживет iPhone на одном заряде. Поэтому на презентациях она делает акцент именно на продолжительности работы в часах, а не на том, сколько миллиампер дали батарейке.

По такому же принципу «яблочная» компания действует и в части информации о тактовых частотах центрального процессора в новых устройствах. Все потому, что это лишь незначительная деталь, сведениями о которой не стоит «грузить» пользователей. Такие «мелочи» не должны волновать пользователей. Они должны просто знать и верить, что получают самый мощный продукт, который справится с любой задачей. И объективно тут сложно упрекнуть Apple в том, что это не так. Ее чипы из года в год «нагибают» топовые процессоры Qualcomm, и все давно усвоили, что «яблочные» чипы самые мощные.

А что думаете вы? Насколько позиция Apple в части неразглашения некоторых характеристик правильная и оправданная? Есть ли рациональное зерно в ее суждениях?

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Источник: imore