Redmi K50 Gaming Edition: первое изображение и дата анонса

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До премьеры остается неделя и дизайн без открытий

Не секрет, что Xiaomi готовит к анонсу серию Redmi K50, которая точно возьмет старт с анонса игрового Redmi K50 Gaming Edition. Сегодня компания наконец-то назвала дату премьеры геймерского смартфона, а заодно и показала его.

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Позиционируется он как «шедевр года» и хардкорный аппарат, а представят его 16 февраля. Производитель заявляет, что Redmi K50 Gaming Edition оправдает ожидания и предложит «игровые стандарты, обеспечивающие более высокую производительность и более сильное охлаждение».

Агрессивный и игровой нрав Redmi K50 Gaming Edition прослеживается в оформлении блока основной камеры с тремя датчиками изображения. Дизайн площадки камеры визуально напоминает оформление тыльных панелей Black Shark и, похоже, что тут предложили RGB‑подсветку. Двойную светодиодную вспышку вынесли за пределы блока камеры и придали ей вид молнии. На торце виден выдвижной курок и рычажок переключения игрового режима.

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О Redmi K50 Gaming Edition компания успела уже рассказать, что он будет построен на Snapdragon 8 Gen 1, предложит одну из лучших на рынке систем охлаждения, аккумулятор емкостью 4700 мАч и быструю зарядку на 120 Вт. Слухи ориентируют, что на передней панели установят 6,67-дюймовый OLED-экран разрешением QuadHD+, предложат парочку стереодинамиков с настройкой от JBL и тройную тыльную камеру 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп.

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Источник: mydrivers