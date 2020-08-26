Квадрокамеру Poco X3 самобытно обыграли

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Показали и рассказали о Poco X3





Не так давно в сети начали ходить упорные слухи, что в самое ближайшее время Poco представит смартфон, который будет обладать 120-герцовым дисплеем. Позже появились предположения, что новинка получит имя Poco X3 и питать ее будет батарейка емкостью 5160 мАч.

Кто-то посчитал, что компания пойдет уже проторенной в этом году дорожкой и попросту переклеит шильдик, а ребрендинг уготован Redmi K30 Ultra, который не планируется выводить на глобальный рынок под своим именем. Но были и те, кто утверждал, что наконец-то компания созрела для того, чтобы создать отличный от прочих устройств Xiaomi аппарат.

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На последнем настаивает и турецкий фан-сайт компании, который сегодня выложил в сеть рендеры новинки. Оформление дисплея нам уже знакомо по самому первому изображению: экран с небольшими рамками и круглым отверстием по центру под фронталку.

А вот основная камера оформлена необычно. Несмотря на то, что ее окружает ореол, сам модуль прямоугольный со скошенными краями. Здесь установили четыре датчика и светодиодную вспышку. Обращает на себя текстурированная широкая полоса по центру задней панели с большим логотипом POCO.

Говоря о характеристиках Poco X3, источник указывает на наличие 6,67-дюймого дисплея с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц, чипсета Snapdragon 732, батарейки емкостью 5160 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, селфи-модуля на 20 Мп и в основной камере основной модуль на 64 Мп. В качестве даты презентации называется 8 сентября.

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Источник: log.com.tr