Lenovo представила бюджетные игровые мониторы

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Китайская компания выпустила две модели на базе IPS-матриц диагональю 27” формата Full HD и Quad HD

Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов двумя 27-дюймовыми моделями G27q-20 и G27-20. Новинки имеют идентичный дизайн, но разные технические характеристики.

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Lenovo G27q-20 оснащается панелью IPS формата Quad HD с частотой обновления 165 Гц и плотностью пикселей 109 точек/дюйм. В G27-20 тоже установлена матрица IPS, но частота обновления снижена до 144 Гц, а разрешение – до 1080p. Плотность пикселей – 82 точки/дюйм. Углы обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов. Коэффициент динамической контрастности – 3 000 000:1.

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Также производителем заявлены частота отклика 1 мс, охват цветовой гаммы sRGB 99% и пиковая яркость 400 нит. Из интерфейсов есть DisplayPort 1.4, разъём для наушников и HDMI (2.0 у G27q-20 и 1.4 у Q27-20). Поддержкой HDMI 2.1 для игровых консолей Microsoft и Sony нового поколения китайская компания решила не баловать. Возможно, в будущем это будет исправлено обновлением. Из прочего отметим сертификацию TUV Rheinland, поддержку технологии AMD FreeSync и ножку с возможностью регулировки положения монитора.

Lenovo G27q-20 и G27-20 поступят в продажу в январе 2021 года. Рекомендованная стоимость новинок на рынке США, где они и были анонсированы, составила 300 долларов и 240 долларов соответственно.

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Источник: Gizmochina