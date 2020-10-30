Lenovo выпустит новый смартфон K12 Note на базе старого Moto G9 Play

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Китайская компания Lenovo вновь напоминает Motorola, кто здесь главный.

Moto G9 Play﻿

В свое время линейка Lenovo K Note была одной из самых успешных для китайской компании. Однако после покупки Motorola внимание Lenovo сместилось на линейку бюджетных Moto G. Несмотря на это, компания старается не забывать истоки и продолжает выпуск новых устройств серии K Note.

Сейчас компания готовится к выпуску Lenovo K12 Note. Сегодня в Сети появилась крупная утечка характеристик и внешнего вида. И, похоже, в этот раз компания решила вообще не заморачиваться и просто переклеит наклейку Lenovo на уже существующий Moto G9 Play.

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Новые данные появились благодаря известному инсайдеру Судханшу Амбхоре. Рендеры, выложенные в его Твиттер-аккаунте, показывают Lenovo K12 Note со всех сторон. Мы видим, что на сканере отпечатков пальцев, расположенном сзади, больше нет логотипа Motorola. Вместо этого у нас есть логотип Lenovo на левом нижнем углу устройства. Изображения показывают, что смартфон будет продаваться в зеленой и синей цветовой гамме.

Синяя версия Lenovo K12 Note﻿

И хоть перед нами внешне абсолютная копия Moto G9 Play, есть некоторые различия с новинкой. В K12 Note будет отсутствовать технология быстрой зарядки на 20 Вт. Вместо этого производитель урезал мощность до 15 Вт. Теперь огромную батарею на 5000 мАч придется заряжать несколько дольше.

Другие характеристики остаются такими же. О них вы можете узнать из нашей статьи.

Первые сообщения о Lenovo K12 Note появились еще в прошлом месяце. По слухам, китайская компания решила ребрендингом заполнить новые рынки уже относительно популярным смартфоном. Одно радует – ценник должен стать немного приятнее.

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Источник: Twitter



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