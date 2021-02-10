Новый Lenovo Tab P11 Pro. Продажи стартуют в Индии уже завтра

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Анонсированный еще в прошлом году Lenovo Tab P11 Pro﻿ выходит на Индийский рынок

14 февраля в продажу поступает новый планшет от Lenovo - Tab P11 Pro. Стоит отметить, что характеристики у него не флагманские. Давайте напомним себе, что это за планшет. Инсайдеры утверждают, что от продаж этой модели напрямую зависит судьба новых планшетов Lenovo, которые недавно были анонсированы, а Индия весьма крупный рынок, успех на нём однозначно поможет Lenovo.﻿

Lenovo Tab P11 Pro оснащен 11.5-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2560х1600 пикселей. Корпус аппарата сделан из метала и имеет толщину 5,8 мм. Тонкий корпус обеспечивает довольно приятный вес, как для планшета с большим экраном – всего 485 грамм. В корпус встроено сразу четыре динамика, а также есть поддержка HDR10 и Dolby Vision.

Сердцем гаджета выступает, знакомый нам, восьмиядерный процессор Snapdragon 730G. Памяти на борту 6/128 Гб и её можно расширить с помощью карт памяти. Сзади установлена двойная камера на 13Мп + 5Мп.

Аккумулятор удалось установить на 8000 мАч. Производитель обещает, что этого хватит на 5 часов воспроизведения потокового видео. Также есть быстрая зарядка стандарта QC3.0.

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По характеристикам видно довольно сбалансированное устройство среднего уровня производительности. В Индии Lenovo будет продавать Tab P11 Pro за 600 долларов в максимальной версии.

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Источник: gizchina.com﻿