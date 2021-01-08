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Планшет Lenovo Tab P11 будет иметь неплохие характеристики за очень приятный прайс

08.01.2021 947 2

Lenovo все еще настроена положительно на рынок планшетов – компания готовит к выходу Lenovo Tab P11.

 

Lenovo Tab P11

 

Lenovo Tab P11﻿

 

Еще в августе компания Lenovo представила планшет Tab P11 Pro, и теперь производитель объявляет о выпуске более доступной версии с лаконичным названием Tab P11. Новая модель будет оснащена 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей, чипсетом Snapdragon 662 и одной 13-мегапиксельной задней камерой сзади. На фронтальной панели мы обнаруживаем еще одну 8-мегапиксельную камеру.

 

К сожалению, вместе с уменьшением производительности в виде более слабого чипсета, мы получим и меньший аккумулятор емкостью 7500 мАч. Зато порадует относительно быстрая зарядка, как для планшета – 20 Вт еще и через USB-C.

 

Планшет из коробки будет работать на базе Android 10. Производитель предложит две конфигурации памяти на выбор: версия 4/64 Гб и 6/128 Гб. Обе версии предлагают поддержку слота microSD для расширения памяти.

 

Lenovo Tab P11 рендеры

 

Lenovo Tab P11 поддерживает соединения LTE и Wi-Fi 6, а также сможет порадовать аудиофилов – в планшет установлено аж 4 (!) динамика, что несомненно ставит его на ранг выше других бюджетных решений на Android. Кстати, Lenovo оснастила Tab P11 поддержкой проприетарной клавиатуры, док-станции и стилуса Precision Pen 2, которые можно приобрести отдельно.

 

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Базовая версия на 4/64 ГБ будет продаваться по цене 229,99 долларов США начиная с этого месяца.

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Lenovo Tab P11 планшет

 

Источник: Engadget


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Lenovo Lenovo Tab P11
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.01.2021

Комментарии

Местный Волкодав 0
Характеристики дешевого, бюджетного смарта назвали "неплохими")))
Ну тогда в редакции работают "неплохие", можно сказать луДшие ИксперДы)))
08.01.2021 12:50
Гарагуля Ирина 0
Ну, вообще-то речь идет о планшете, а не о смарте, но уебок вОЛКАДАВ так упивается своей желчью, поэтому он сами и обосрался, назвав планшет смартом:) Он то ИксперД:)))
08.01.2021 12:54

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Планшет Lenovo Tab P11 будет иметь неплохие характеристики за очень приятный прайс