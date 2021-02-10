Xiaomi Mi Pad 5 будет выделяться софтом

907

Xiaomi выпустит Mi Pad с адаптированной фирменной оболочкой MIUI

Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что в нынешнем году они вернутся на рынок планшетов и, похоже, выпустят, несколько новинок. Это достаточно продуманный шаг, учитывая всплеск спроса на планшетные ПК в прошлом году, когда самоизоляция и карантинные меры отправили людей по домам. Повысить привлекательность новинок должна операционная система MIUI для Pad.

Читать также: Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть﻿

Похоже, что за основу возьмут MIUI, которую оптимизируют под работу на планшетах. Ожидается, что планшет будет поддерживать работу с несколькими устройствами одновременно по аналогии с функцией MIUI+, позволяющей отображать экран смартфона на ноутбук. Еще одной фишкой станет поддержка стилуса и это будет первый гаджет компании с такой фичей.

Напомним, что в свое время Xiaomi выпустила четыре поколения планшета и последнее вышло в 2018 года. После этого она не заявляла о желании покинуть рынок планшетов, но говорила о том, что сейчас не время для них. Пандемия подстегнула спрос на устройства с большими дисплеями и Xiaomi решила, что пора вернуться. Другое дело, что компании придется подойти взвешенно не только к характеристикам и ценообразованию на планшеты, но и продумать стратегию на несколько лет, чтобы возвращение не завершилось выпуском только одной модели.

Читать также: Redmi K40 показали вживую?

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: gizchina