Xiaomi Mi Pad 5 будет выделяться софтом
Xiaomi выпустит Mi Pad с адаптированной фирменной оболочкой MIUI
Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что в нынешнем году они вернутся на рынок планшетов и, похоже, выпустят, несколько новинок. Это достаточно продуманный шаг, учитывая всплеск спроса на планшетные ПК в прошлом году, когда самоизоляция и карантинные меры отправили людей по домам. Повысить привлекательность новинок должна операционная система MIUI для Pad.
Читать также: Неанонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra показан сразу на видео. Есть на что посмотреть
Похоже, что за основу возьмут MIUI, которую оптимизируют под работу на планшетах. Ожидается, что планшет будет поддерживать работу с несколькими устройствами одновременно по аналогии с функцией MIUI+, позволяющей отображать экран смартфона на ноутбук. Еще одной фишкой станет поддержка стилуса и это будет первый гаджет компании с такой фичей.
Напомним, что в свое время Xiaomi выпустила четыре поколения планшета и последнее вышло в 2018 года. После этого она не заявляла о желании покинуть рынок планшетов, но говорила о том, что сейчас не время для них. Пандемия подстегнула спрос на устройства с большими дисплеями и Xiaomi решила, что пора вернуться. Другое дело, что компании придется подойти взвешенно не только к характеристикам и ценообразованию на планшеты, но и продумать стратегию на несколько лет, чтобы возвращение не завершилось выпуском только одной модели.
Читать также: Redmi K40 показали вживую?
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizchina
Комментарии