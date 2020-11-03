LG продолжат поставлять Apple дисплеи для новых iPad Pro

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Сотрудничество LG и Apple, похоже, и не думало сворачиваться – iPro Pro будут снова радовать неплохими дисплеями.

Подразделение LG с лаконичным названием LG Display продолжат поставлять Apple дисплеи для мобильных устройств. Американский производитель будет использовать продукцию LG Display для своих продуктов нового поколения iPad Pro.

Недавние сообщения показали, что Apple готовятся к использованию непривычных для американской компании панелей меньшего размера от LG с новым типом подсветки. Впервые эта технология будет применяться к продуктам iPad, а затем Apple будет устанавливать данные дисплеи в другие продукты, включая MacBook и iMac.

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По мнению аналитиков в данной отрасли, новые светодиодные экраны (имеющие неофициальное название «mini-LED») станут очень популярными при производстве планшетов и телевизоров уже в 2021 году. Однако их применение в экранах мониторов будет незначительным – всего менее 1%.

Презентация mini-LED от LG

Главная причина возможной непопулярности данных типов матриц – высокая стоимость новых mini-LED панелей. Флагманы индустрии, разумеются, заинтересуются свежей технологией, но не более.

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По мнению профессионалов, в будущем дисплеи mini-LED станут основной технологией исполнения мониторов размером 27 дюймов и больше. В настоящее время на его долю приходится всего 10-15% рынка дисплеев. Цена mini-LED панелей в несколько раз превышает цену обычных IPS-панелей. В связи с этим разработка панелей от LG в будущем будет нелегкой задачей. Для этого потребуется много средств, которые большинство производителей не захотят тратить.

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Источник: sina.hk.com



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