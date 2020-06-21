Смотри сквозь меня. LG продемонстрировала прозрачный дисплей

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Прозрачные дисплеи без подложки обещают стать обыденной вещью в будущем. Прежде всего, они могут стать фишкой премиальных телевизоров. На них выводится цветное изображение, но мы можем видеть все то, что расположено за ними. В рамках участия в онлайн-выставке InfoComm 2020 Connected компания LG показала очередной свой прозрачный OLED-экран диагональю 55 дюйма.

Перспективная технология

На данный момент в распоряжении производителя есть лишь выставочные и пробные образцы, но есть вероятность, что в скором времени компания запустит массовое производство панелей. Сама LG считает, что у таких прозрачных OLED-дисплеев большое будущее и они с успехом найдут свое применение не столько в обычных домах, сколько в выставочных залах, торговых центрах, музеях и офисах.

Прототип прозрачного дисплея предлагает разрешение FullHD и коэффициент пропускания света составил 38%. Благодаря тонким рамкам, есть возможность установить панели вплотную друг к другу, создавая эффект целостной большой картинки. Для создания прозрачного дисплея применили технологию проецируемой емкостной пленки (P-Cap) для точного реагирования на прикосновения, а также удалось добиться большей прозрачности, чем предлагают обычные прозрачные ЖК-экраны.

Источник: chosun