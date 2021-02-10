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LG прокомментировала фото LG V70 и LG Rainbow, а также внесла ясность о возможности их выхода

07.04.2021 85 0

LG V70 и LG Rainbow не ждите

Мобильное подразделение LG возникло в 1996 году и по прошествии 25 лет компания приняла решение его закрыть. Официальный пресс-релиз об уходе LG с рынка смартфонов компания опубликовала 5 апреля и сообщила, что все мероприятия по сворачиванию деятельности она планирует завершить к 31 июля.

 

При этом компания не дала четкого комментария на тему того, что будет с теми проектами, которые были в разработке. В частности, больше всего интересует будущее с Rainbow, который должен был предложить растягивающийся дисплей. Неизвестность породила слухи, что компания может выпустить в мае-июне преемника LG V60, а также вчера выложили в сеть фотографии LG Rainbow и LG V70.

 

 LG прокомментировала фото LG V70 и LG Rainbow, а также внесла ясность о возможности их выхода – фото 1

 

Сегодня компания наконец-то решила внести ясность, выпустит ли LG еще новинки или нет. Ее представитель дал официальный комментарий изданию AndroidAuthority, в котором заявил, что не уверен, что вчерашние фото смартфонов достоверны, но «ни одно устройство не будет дальше развиваться».

 

История смартфонов LG подошла к концу, в ближайшие годы компания не будет выпускать мобильные устройства. Возможно, когда-то она все же вернется к выпуску мобильников, но не в ближайшее время.

 

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Источник: androidauthority

LG V70 LG Rainbow
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.04.2021

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LG прокомментировала фото LG V70 и LG Rainbow, а также внесла ясность о возможности их выхода