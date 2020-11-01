LG все охотнее прибегает к аутсорсингу при производстве смартфонов

215

В 2021 году 70% смартфонов LG будут производиться ODM-компаниями

В этом году мы не увидели от LG смартфона, который бы указывал на то, что компания вновь претендует на возвращение в элиту крупнейших игроков на рынке. Она экспериментирует, ищет и выпускает диковинные устройства. Проблема LG в том, что у нее нет цельной и логичной политики, а также в отсутствии адекватных ценников на ее смартфоны.

Читать также: LG K92 5G: средний класс с оригинальной внешностью

Из-за уменьшения прибыли и в попытке снизить стоимость производства мобильных устройств, LG начала прибегать к аутсорсингу. Воспользовалась услугами ODM‑производителей компания в 2018 году и тогда 10% всех смартфонов LG были произведены сторонними компаниями. И она все активнее прибегает к аутсорсингу. Так, в 2019 году контрактные производители выпустили 30% устройств LG, а по итогам этого года этот показатель удвоится. Всего в нынешнем году LG должна поставить 26 млн единиц смартфонов.

В 2021 году китайские ODM-производители Wingtech, Huaqin и Longcheer займут в сфере производства смартфонов LG долю 70%. Уже говорят о том, что такие модели как LG Q92, LG Stylo и LG Velvet 2 также будут произведены по схеме аутсорсинга. В планах компании отгрузить на рынок 30 млн мобильных устройств в следующем году.

Но полностью закрывать собственные фабрики по производству смартфонов LG не станет. Выпуск стратегически важных моделей она оставит за собой. Речь идет об аппарате с кодовым именем Rainbow. Это будет флагманского уровня смартфон и его анонс ожидается в первом квартале 2021 года. Также силами LG будет выпускаться модель Project B, фишкой которой станет гибкий сворачивающийся дисплей.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: thelec