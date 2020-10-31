Смартфон LG с тянущимся экраном должен выйти весной следующего года

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Следующий дикий смартфон LG с тянущимся дисплеем должен выйти в марте 2021 года.

В этом году LG очень расстраивает в сегменте привычных нам смартфонов, выпуская посредственные устройства за неадекватный ценник. Но вот что у них удалось в этом году – обратить на себя внимания дикими концепт-смартфонами.

Благодаря новому форм-фактору – смартфону с поворачивающимся экраном – LG Wing собрал свою порцию хайпа. Принцип работы LG Wing прост: вы можете поворачивать второй дисплей, чтобы удобнее использовать карты для навигации на дороге. Также вы можете делать фотографии на основном экране, а на дополнительном – управлять приложением камеры.

Основная задача LG с выпуском новых форм-факторов заключается в изучении непривычных возможностей на рынке смартфонов. Именно поэтому вскоре в рамках проекта Explorer Project будет выпущен еще один инновационный смартфон.

На презентации LG Wing компания намекнула на появление еще более дикого устройства – смартфона с тянущимся дисплеем. По новым слухам, это устройство должно выйти уже ближайшем от нас марте.

«Растягивающийся» смартфон от LG имеет кодовое название «Project B» («Проект Б»). Здесь, по сути, реализована такая же идея, как и у складных смартфонов – в любой удобный момент вы можете получить большой экран. Но сам принцип работы немного другой – экран будет вытягиваться из корпуса.

Зайдет ли публике такое решение или нет, узнаем совсем скоро.

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Источник: indiatimes.com



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