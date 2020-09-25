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LG Wing разобрали, чтобы понять, как устроен чудо-смартфон

25.09.2020 75 0

Известный YouTube-канал выпустил полный разбор LG Wing, показав, как компании удалось создать это устройство.

 

LG Wing

 

LG известна как компания, не боящаяся экспериментов, даже находясь в не самом лучшем финансовом положении. Сначала был LG V60 ThinkQ со вторым дисплеем, встроенным в чехол, который провалился в отношении количества продаж. А в этом году мы получили еще более дикое устройство – LG Wing – с поворотным экраном и вторым дисплеем под ним.

 

Многие усомнились в надежности конструкции. Основной дисплей смартфона вращается благодаря шарниру, который может поворачиваться на угол до 90 градусов. Это главная изюминка аппарата, и умельцы сразу захотели изучить, как все устроено у него внутри. Именно это сделал известный YouTube-канал JerryRigEverything.

 

LG Wing разобрали

 

Одним из заметных признаков LG Wing является наличие защиты от воды и пыли, хоть LG и не сертифицировал никакого рейтинга IP. Вращающийся экран, естественно, добавляет некоторые сложности конструкции. LG использовала особый вид мягкого пластика для обеспечения плавного движения шарнира.

 

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Кроме того, две основные части устройство слегка вогнуты, из-за чего создается пустота, предотвращающая появление грязи и пыли между половинками, а также царапин на дополнительном дисплее.

 

LG утверждает, что шарнир выдержит как минимум 200 000 открываний. В самом механизме используется О-образная петля, которая позволяет ленточному кабелю проходить через середину и питать основной дисплей.

 

Пружина помогает верхней половине устройства полностью поворачиваться на 90° при открытии, а другая - закрыть его. Также производитель установил крошечный гидравлический демпфер, который сглаживает движение.

 

Ниже вы можете посмотреть видео полностью.

 

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Источник: YouTube


https://andro-news.com/news/samsung-f41-pokazali-v-oficialnom-reklamnom-rolike.html Samsung F41 показали в официальном рекламном ролике(в Адм. панель)

LG LG Wing
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 25.09.2020

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LG Wing разобрали, чтобы понять, как устроен чудо-смартфон