LG Wing разобрали, чтобы понять, как устроен чудо-смартфон

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Известный YouTube-канал выпустил полный разбор LG Wing, показав, как компании удалось создать это устройство.

LG известна как компания, не боящаяся экспериментов, даже находясь в не самом лучшем финансовом положении. Сначала был LG V60 ThinkQ со вторым дисплеем, встроенным в чехол, который провалился в отношении количества продаж. А в этом году мы получили еще более дикое устройство – LG Wing – с поворотным экраном и вторым дисплеем под ним.

Многие усомнились в надежности конструкции. Основной дисплей смартфона вращается благодаря шарниру, который может поворачиваться на угол до 90 градусов. Это главная изюминка аппарата, и умельцы сразу захотели изучить, как все устроено у него внутри. Именно это сделал известный YouTube-канал JerryRigEverything.

Одним из заметных признаков LG Wing является наличие защиты от воды и пыли, хоть LG и не сертифицировал никакого рейтинга IP. Вращающийся экран, естественно, добавляет некоторые сложности конструкции. LG использовала особый вид мягкого пластика для обеспечения плавного движения шарнира.

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Кроме того, две основные части устройство слегка вогнуты, из-за чего создается пустота, предотвращающая появление грязи и пыли между половинками, а также царапин на дополнительном дисплее.

LG утверждает, что шарнир выдержит как минимум 200 000 открываний. В самом механизме используется О-образная петля, которая позволяет ленточному кабелю проходить через середину и питать основной дисплей.

Пружина помогает верхней половине устройства полностью поворачиваться на 90° при открытии, а другая - закрыть его. Также производитель установил крошечный гидравлический демпфер, который сглаживает движение.

Ниже вы можете посмотреть видео полностью.

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Источник: YouTube



https://andro-news.com/news/samsung-f41-pokazali-v-oficialnom-reklamnom-rolike.html Samsung F41 показали в официальном рекламном ролике(в Адм. панель)