Линейка Realme 9: график выхода моделей

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Realme 9i выйдет через неделю, а прочие смартфоны ждем в феврале

В прошлом году инсайдеры промахнулись с прогнозом в части времени выхода серии Realme 9. По их предсказаниям выходило, что линейка дебютирует до конца 2021 года. Но компания выступила с официальным заявлением, что релиз состоится в начале 2022 года. И вот сегодня появилась ясность, когда ждать премьеру нового семейства.

Оказалось, что первым в линейке должен дебютировать самый младший ее представитель — Realme 9i. Это будет бюджетка в дизайне Realme GT Neo 2 и ее представят 10 января. А первой страной, где можно будет приобрести смартфон станет Вьетнам. Известно, что в арсенале смартфона 6,59-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, два динамика и селфи-камера на 16 Мп.

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Realme 9i получил чипсет Snapdragon 680, батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт и тройную тыльную камеру 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Работать новинка станет под управлением фирменной оболочки Realme UI 2.0 на основе Android 11.

Realme 9i

Что касается Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, то их должны анонсировать в феврале 2022 года. Причем дебютируют они не только в Индии, но и в Европе. Что касается базового Realme 9, то о времени его выхода не сообщается. Скорее всего, его представят в одно время с «прошками».

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Предполагается, что Realme 9 Pro получит чип Dimensity 810, а Realme 9 Pro+ — Dimensity 920. От смартфонов можно ждать OLED-дисплеи разрешением FullHD+ и частотой обновления не менее 90 Гц, до 8 Гб оперативной памяти, до 128 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью не менее 4500 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт.

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Источники: gadgets, gizmochina