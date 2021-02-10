Realme GT 2: кажется, это будет самый доступный смартфон с Snapdragon 888

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Ключевые характеристики Realme GT 2 подтвердил бенчмарк

Обычно январь не самый продуктивный месяц в плане премьер. Но в следующем году все будет иначе. Своими новинками нас решили порадовать Samsung и единым фронтом выступят «дочки» BBK. Стартует череда анонсов 4 января и в этот день самой ожидаемой станет презентация realme GT 2 Pro. В паре с правильным флагманом дебютирует и вариант попроще — Realme GT 2.

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Бенчмарк Geekbench подтвердил, что Realme GT 2 будет построен на базе Snapdragon 888, получит модификацию с 12 Гб оперативной памяти и работать он будет под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой от производителя Realme UI 3.0.

По слухам, Realme GT 2 оснастят AMOLED-экраном диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Тыльная камера трехкомпонентная с главным датчиком на 48 Мп, а в помощь дадут широкоугольный сенсор 8 Мп и модуль на 2 Мп. Ожидается, что Realme GT 2 станет одним из доступных смартфонов с чипом Snapdragon 888.

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Источник: mydrivers