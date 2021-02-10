Realme GT 2 Pro: все меньше «белых пятен» в характеристиках флагмана

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Нам остается дождаться премьеры, чтобы сверить параметры и узнать, на какой ценовой рекорд пойдет компания

В преддверии анонса realme GT 2 Pro компания оставила инсайдеров практически без работы. Она предпочитает сама раскрывать подробности о новинке и тех характеристиках, которые она получит. Ранее она сообщила, что Realme GT 2 Pro оснастят экраном диагональю 6,7 дюйма разрешением 3216х1440 пикселей и технологией LTPO 2.0.

Сегодня вице-президент компании Сюй Ци дополнил картину экрана флагмана еще парочкой деталей. Он подтвердил, то, что мы видели и ранее на рендерах, что Realme GT 2 Pro получит прямую AMOLED-панель разрешением 2К+, поверх которой установят 2,5D-стекло. Все это, по мнению топ-менеджера, дарит «потрясающие ощущения в руке». Уже известно, что дисплей флагмана получит наивысший бал A+ от DisplayMate.

Напомним, что до премьеры Realme GT 2 Pro остается всего два дня, его представят 4 января. Это будет флагман, обладающий платформой Snapdragon 8 Gen 1, оперативной памятью LPDDR5, флеш-накопителем UFS 3.1, системой охлаждения нового поколения, фронталкой на 32 Мп и тройной тыльной камерой 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + сверхширик с углом обзора 150 градусов + микроскоп.

Realme GT 2 Pro должен предложить батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт, операционную систему Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0 и ценник будет не меньше $630. Всего обещано три версии флагмана, где помимо базовой представят его имиджевую версию Master Edition и камерофон с акцентом на продвинутые камеры.

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Источник: mydrivers