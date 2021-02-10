Ловите скидку! POCO X5 Pro 5G – мощный середняк с процессором Snapdragon 778G всего от 8 228

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Любите крутые телефоны с лучшими характеристиками за вашу цену? Тогда вам понравится POCO X5 Pro 5G!

Смартфон оснащен 6.67" AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Экран действительно велик, что очень удобно для потребления контента.

Сердцем устройства выступает известный всем и хорошо себя зарекомендовавший Snapdragon 778G – процессор среднего бюджета, который точно вас удивит.

Камеры здесь тоже не разочаруют, главный модуль на целых 108 МП, фотографии получаются неплохие.

Аккумулятор стандартный для 2023 года в 5000 мАч, а вот зарядка по сравнению с конкурентами впечатляет – 67 Вт.

Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут сбалансированный вариант с большим дисплеем и хорошими характеристиками. Телефон можно приобрести по ссылке ниже:

POCO X5 Pro 5G 6/128 GB – от 8 228 грн.

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