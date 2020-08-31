LPDDR5 DRAM от Samsung: еще компактнее, еще быстрее

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Samsung запустило производство 10-нм DDR5-модулей на 16 Гб

Все, что делает смартфоны быстрее и мощнее, невероятно востребовано. Не менее важно и то, что помогает делать начинку мобильных устройств компактной, рационально используя каждый миллиметр внутреннего пространства. Это отлично понимают и в Samsung, поэтому еще в начале года анонсировали скорейший запуск производства микросхем оперативной памяти LPDDR5 объемом 16 Гб с применением 10-нанометрового техпроцесса.

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Теперь же компания объявила, что намеченная цель достигнута — стартовало массовое производство таких чипов. Естественно, что Samsung гордится своей последней разработкой и заявляет о том, что новые чипы памяти являются прорывом в индустрии мобильной оперативной памяти и убираются препятствия, существовавшие на пути развития и масштабирования рынка памяти.

Новые микросхемы памяти предлагают прирост пропускной способности на 16% по сравнению с чипами памяти на 12 Гб. Новая память способна выдавать скорость до 6400 Мбит/с и при этом ее толщина на 30% меньше 12-Гб вариантов. Флагманская память — премиальным устройствам. Поэтому почти наверняка новые микросхемы памяти получат смартфоны серии Galaxy S21. Вероятнее всего собственными устройствами компания не ограничится и LPDDR5 на 16 Гб от Samsung мы увидим и в аппаратах других компаний.

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Источник: thetechportal