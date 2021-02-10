Samsung: судьба Galaxy S21 FE еще не решена

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Cлух о приостановке выпуска Galaxy S21 FE компания не подтверждает

Вчера по сети пронеслась новость, что Samsung в последний момент отказалась от выхода Galaxy S21 FE. Производство смартфона поставлено на паузу и сообщило об этом издание ET News. Причина типичная для нынешнего года — дефицит чипов. Интересно, что спустя короткое время ресурс удалил материал об отмене выхода Galaxy S21 FE и ряд профильных изданий решили получить комментарий непосредственно у Samsung.

Так, ресурсу Android Authority компания сообщила о том, что не комментирует слухи и предположения. Тогда как в ответе изданию Bloomberg было больше конкретики: «Хотя мы не можем обсуждать детали невыпущенного продукта, ничего не было определено относительно предполагаемой приостановки производства».

К обсуждению темы отмены выхода Galaxy S21 FE подключился известный и авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт, который заявил, что не было доказательств того, что компания уже начала производство смартфона или деталей к нему. Внести свою лепту в поток информации решил и Ice Universe, который специализируется на утечках, касающихся новых продуктов Samsung. И многие из них достоверны. Он предпочел ограничиться заявлением, что «произошло что-то неожиданное» со ссылкой на источник в цепочке поставок.

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В этой ситуации нам остается ждать официального комментария Samsung: так все же отменено или приостановлено производство Galaxy S21 FE. Или это все слухи. Надеемся, что смартфон покажут. Но старт продаж могут перенести на более поздний срок.

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Источники: twitter, androidauthority, bloomberg