«Лысый потрошитель» показал, что iPad Pro сокрушить непросто

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iPad Pro сдал тест на прочность

Блогер Jerry Rig Everything широко известен поклонникам технологий тем, что на постоянной основе устраивает «инквизицию» новеньким смартфонам и прочим устройствам. Он хочет донести до широкой аудитории то, какой прочностью обладают гаджеты. На этот раз ему на стол лег новенький iPad Pro и по итогам испытаний у «потрошителя» появился повод похвалить новый продукт Apple.

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Испытание на прочность пришлось пройти пятому поколению iPad Pro с 12,9-дюймовым дисплеем. Но перед тем как перейти к кульминации экзекуции в виде теста на сгиб, блогер принялся царапать и поджигать дисплей. Достаточно предсказуемо, что первые «шрамы» на экране появились при использовании стика с шестым уровнем твердости по шкале Мооса. Как оказалось, после термического «ожога» miniLED-панель способна самовосстановиться, черная «дыра»

затянулась.

Не стало неожиданностью то, что алюминиевый корпус можно легко испещрить рисунками при помощи канцелярского ножа. Завершил Зак Нельсон пытки тестом на сгиб. Несмотря на то, что немного согнуть планшет блогеру все же удалось, экран остался невредим и сохранил работоспособность. В целом «лысый потрошитель» остался доволен качеством сборки iPad Pro и среди сильных его сторон он отметил дисплей, который способен пережить различные невзгоды.

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Источник: youtube