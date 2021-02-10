Apple меняет подход с обновлением до iOS 15. Можно остаться на iOS 14

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Apple пошла на беспрецедентный для себя шаг, предложив пользователям и дальше пользоваться iOS 14

Apple является противником фрагментации iOS. Поэтому она делала все, чтобы пользователи поскорее обновлялись до актуальной версии операционной системы. Для этого на смартфоне появлялось навязчивое напоминание о необходимости обновиться, а предыдущие версии прошивки после выхода новых блокировались, чтобы не было возможности откатиться на предыдущую итерацию.

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Но теперь Apple изменила свой подход, предложив пользователям альтернативный вариант. Она не будет настаивать на обновлении до iOS 15. Все, кто пожелают смогут и дальше «сидеть» на iOS 14. При этом компания позаботилась о безопасности таких устройств и обещает регулярно выпускать патчи безопасности, если пользователь решит не обновляться до iOS 15. С какой периодичностью и как долго будут выходить обновления безопасности, не сообщается.

Естественно, что патчи безопасности не будут предлагать каких-то новшеств и новых функций, они будут нацелены сугубо на исправление багов и ошибок. Поэтому, если есть желание опробовать новые фишки iOS 15, ее все же придется установить. Другое дело, что новшеств не особо и много, а те что предлагаются, вряд ли смогут кардинально изменить восприятие и комфорт работы с iPhone. Поэтому есть вероятность, что «бунтарей», которые не захотят переходить на iOS 15, может найтись немало.

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Возможно, это только эксперимент и Apple хочет увидеть, насколько охотнее пользователи будут обновляться до актуальной версии операционной системы без понуждения. Впоследствии компания вполне может отказаться от этой затеи.

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Источник: 9to5mac