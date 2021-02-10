MacBook никому не нужен: компания отказывается представлять ноубтуки вместе со своими смартфонами iPhone 15

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MAcBOOK не в моде?

Apple готовится к масштабному циклу запуска, во время которого она представляет свое последнее поколение ноутбуков и смартфонов. Но накануне анонсов новый отчет намекнул, что некоторые будущие гаджеты могут быть задержаны.

Марк Гурман из Bloomberg недавно поделился информацией о новых MacBook. В отчете содержатся прогнозы о событиях Apple в сентябре и октябре. Гигант из Купертино проведет обширную конференцию по запуску iPhone, но сообщается, что M3 MacBook будет просто объявлен простым пресс-релизом.

Марк Гурман заявил в своем информационном бюллетене: «Мне сказали, что структура мероприятия будет соответствовать запуску iPhone 14: предварительно записанное видео будет показано в Интернете, а также на мероприятии в штаб-квартире компании. Также в октябре состоится еще один запуск – вероятно, для первых Mac M3 – но непонятно, будет ли это позиционироваться как официальное событие». Исходя из этого, похоже, что даже октябрьский график запуска тоже выглядит маловероятным.

В прошлом Apple не представляла MacBook Air и MacBook Pro с процессором M2 на специальных мероприятиях. Подобным образом компания пропустила октябрьское мероприятие в 2015, 2017, 2019 и 2022 годах. Неудивительно, что компания сделает подобный шаг относительно будущих MacBook M3. Скорее всего это связано с небольшим интересом публики к подобным гаджетам, ведь это не устройство, которое можно менять каждый год, как iPhone.

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Источник: gizmochina