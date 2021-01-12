Магниты iPhone 12 для Magsafe способны отключать кардиостимуляторы

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iPhone 12 может быть опасен для пациентов с кардиостимуляторами

Павел Дуров назвал iPhone 12 Pro «корявой железкой», которая к тому же и выглядит архаично. Но в мире нашлось немало тех, кто предпочел приобрести эту и другие модели серии iPhone 12. Возможно, последняя информация все же заставит пользователей отказаться от приобретения новинок.

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Как оказалось, магниты для крепления зарядника Magsafe на обратной стороне смартфона небезопасны. Угрозу они представляют тем людям, у которых установлены кардиостимуляторы. К такому выводу пришли врачи после того, как они протестировали кардиостимулятор Medtronic. По итогам теста они установили, что кардиостимулятор отключается стоит только iPhone 12 преподнести к прибору, причем независимо какой стороной.

Навскидку ситуация выглядит нешуточной и можно сделать выводы, что новый айфон представляет серьезную угрозу для тех, кто обладает кардиостимуляторами. Но при этом не очень понятно, возникает ли аналогичная проблема с устройствами других производителей. Поэтому вопрос остается открытым, кому противопоказан iPhone 12 и какие приборы в зоне риска.

Со своей стороны, Apple на своем сайте сделала оговорку, что iPhone содержат новые магниты и компоненты, которые могут излучать электромагнитное поле. Магниты могут помешать работе некоторых медицинских приборов, такие как дефибрилляторы и кардиостимуляторы. Несмотря на то, что iPhone 12 содержит больше магнитов, чем предшественники, нет никаких подтверждений тому, что они создают серьезные магнитные помехы для работы медицинских устройств, чем iPhone предыдущих поколений.

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Получается, что Apple знает, что магниты могут повлиять на работоспособность медицинских приборов. Куда правильнее было бы предупредить покупателей с какими именно медицинскими устройствами могут возникнуть проблемы, чтобы они точно понимали, представляет ли смартфон угрозу для них или нет.

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Источник: 9to5mac