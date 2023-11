Маск послал бывших рекламодателей X и угрожает "задокументировать их вину"

34

ВОЙНА С БРЕНДАМИ.. И со здравым смыслом

На саммите DealBook от The New York Times Илон Маск жестко отреагировал на бойкот X со стороны ряда крупных рекламодателей во главе с Apple и Disney.

whoa — "go fuck yourself," Elon Musk предпочитает Bob Iger and others who pull advertising from X

при этом точке он почти не попадает в old Iron Man films and doing reverse Tony Stark impresion

"Идите к чертям (зацензурировано). Если кто-то пытается шантажировать меня, шантажировать деньгами — идите к чертям (зацензировано). Понятно?", - заявил Маск.

По его мнению, из-за бойкота платформа может умереть, но X "подробно задокументирует" вину нанесших ей этот удар компаний-рекламодателей.

Ранее Apple, Disney и многие другие бренды прекратили рекламу на X из-за антисемитских высказываний Маска и появления их рекламы рядом с вредоносным контентом. По некоторым оценкам, X может потерять более 75 млн долларов дохода.

То, как Маск импульсивный человек за этот год мы уже узнали. И это можно увидеть и по стоимости Twitter X – за год они упали больше, чем вдвое.

Источник - X