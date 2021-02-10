Масштабная утечка: характеристики и цена на Xiaomi 12

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Но не спешим все брать на веру

До презентации флагмана Xiaomi 12 осталось совсем немного времени. Увы, компании не удалось обеспечить секретность на должном уровне — на протяжении нескольких месяцев в сети всплывали различные подробности о Xiaomi 12. Сегодня же случилась наиболее содержательная утечка, раскрывающая о новинке многие детали.

В сеть Weibo слили промо-плакат с характеристиками Xiaomi 12, который будет весить 180 грамм и ширина составит 69,9 мм. В активе смартфона будет 6,28-дюймовая матрица разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Предложат поддержку HDR10+, Dolby Vision, 16 000 уровней яркости и экран получит максимальную оценку DisplayMate A+.

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В качестве аппаратной платформы Xiaomi 12 выступит Snapdragon 8 Gen 1, предложат оперативную память LPDDR5, постоянную UFS 3.1 и аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 67 Вт и беспроводной на 30 Вт.

На тыльной стороне установили тройную тыльную камеру с датчиками 50 Мп (1/1,28", f/1.9, OIS) и 13 Мп (ширик, угол обзора 123 градуса). Разрешение третьего модуля не указано, но сказано о том, что будет поддержка 3-кратного оптического зума, 10-кратного гибридного, 30-кратного цифрового и оптического стаба. Среди прочих особенностей Xiaomi 12 указан чип NFC, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, Dolby Atmos и Hi-Res.

Премьера пройдет 28 декабря, а продажи стартуют в первый день 2022 года. На постере указано, что предложат три модификации: 8/128 Гб — $581, 8/256 Гб — $628 и 12/256 Гб — $691.

Несмотря на то, что постер выглядит достаточно достоверно, предлагаем не спешить принимать его на веру. Смущает тот факт, что тут не указано разрешение третьего датчика в основной камере. Характеристики присущи телеобъективу, если бы компания установила его в Xiaomi 12, то акцент на нем бы точно был сделан и четко указали бы, какой датчик это.

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Скепсис вызывает и достаточно низкая стоимость. Якобы преемник будет стоить даже дешевле XiaoMi 11, ценники на который стартовали с отметки $611. Рискнем предположить, что прайс будет выше, а телефото объектива в Xiaomi 12 не будет. Все прочие характеристики могут подтвердиться.

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Источник: weibo