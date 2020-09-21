Массовый сегмент рулит на рынке смартфонов

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Пользователи предпочитают смартфоны с ценником до $400

Сокращение покупательского спроса, кризис и инфляция — толкают стоимость смартфонов вверх. В итоге рынок флагманов сократился, и пользователи все чаще предпочитают покупать что-то подешевле для ежедневного пользования. Спрос на доступные смартфоны стабильно высок и по данным аналитиков компании IDC на устройства стоимостью менее $400 приходится 73% мировых поставок трубок в 2020 году.

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Больше всего во втором квартале нынешнего года потребители отдавали предпочтение гаджетам с ценником от $100 до $400, что позволило этой ценовой категории занять 60% мирового рынка смартфонов. Активнее всего такие аппараты приобретали в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интересно, что в США, где не экономят на покупке смартфонов, также вырос спрос на доступные устройства с ценником до $200 — с 20% до 27%.

На средний ценовой сегмент, который колеблется в пределах от $400 до $600, пришлось 11,6% и по итогам второго квартала нынешнего года он вырос на 4%. Активнее всего такие смартфоны приобретали в Китае, где их доля выросла с 8% до 21%.

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Аналитики прогнозируют, что спрос на модели с ценником от $100 до $400 будет и дальше расти, ведь пользователи все чаще будут отдавать предпочтение доступным устройствам. Все большую популярность будут приобретать 5G-смартфоны, средняя цена которых в 2024 году составит $465.

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Источник: phonearena