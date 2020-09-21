Первые подробности о бюджетном LG W11

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Сведения о LG W11 на базе Helio P22 были найдены в базе данных Google Play Console

LG продолжает обновлять модельный ряд смартфонов и на очереди анонс W11. Это должен быть простой мобильник компании, который с большой долей вероятности будет очередной проходной и невыразительной моделью. Ряд характерных черт LG W11 удалось найти в списке Google Play Console.

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Источник указывает на то, что в основе новинки будет лежать чип Helio P22 в связке с 3 Гб оперативной памяти. Смартфон получит флеш-накопитель вместимостью 32 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 3900 мАч и дисплей разрешением 1600х720 точек с плотностью 280ppi. В числе прочих характеристик LG W11 названа операционная система Android 10.

Судя по изображению, это будет типичный бюджетник наших дней, обладающий каплевидным вырезом под фронтальную камеру и достаточно массивным подбородком. Упоминается также наличие 3,5 мм разъема для наушников и порта microUSB. О времени анонса LG W11 информации нет.

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Напомним, что буквально вчера был представлен LG K42, ключевой особенностью которого стало необычное оформление задней панели. Смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G, обладает процессором Helio P22, 3/64 Гб памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч. В активе устройства дисплей диагональю 6,6 дюйма, селфи-модуль на 8 Мп и четверная тыльная камера с датчиками 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: mysmartprice