Mastercard и Xiaomi готовят для рынка России носимые гаджеты с NFC. Xiaomi Mi Band 5 или Mi Band 6?

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С большой долей вероятности носимые гаджеты Xiaomi в России будут предлагаться с технологией NFC

Mastercard и Xiaomi заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель —дальнейшее развитие бесконтактных платежей носимыми гаджетами в России, разработка и продвижение сервисов на основе технологий Mastercard.

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Глава подразделения Xiaomi в России Юй Мань заявил о том, что прошлый год наглядно показал, что бесконтактные платежи — это не только комфортно и актуально, но безопасно. Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC стал одним из массовых гаджетов, приблизивший технологию бесконтактных платежей для владельцев смартфонов, которые лишены технологии NFC. А еще он выразил уверенность, что будущие носимые устройства компании с поддержкой бесконтактных платежей придутся по вкусу потребителям.

Главный кандидат на выход в России с технологией NFC — Xiaomi Mi Smart Band 6 или Mi Smart Band 5. Когда носимый гаджет дебютирует в РФ, неизвестно. Есть вероятность того, что в будущем компания привезет в Россию смарт-часы с поддержкой бесконтактных платежей. Но это лишь предположение. Остается только ждать, когда Xiaomi сообщит больше подробностей.

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Источник: ru.c.mi