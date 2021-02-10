Первая партия Xiaomi Mi 11 Ultra раскуплена в Украине! И менее чем за сутки

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В Украине есть истинные и не бедные фанаты Xiaomi

В конце апреля состоялась презентация Xiaomi Mi 11 Ultra для рынка Украины. Тогда многие испытали шок от ценника, который компания установила на флагман — $1622 за версию с 12/256 Гб памяти. Старт продаж был запланирован на 1 июня, и компания радостно отрапортовала об успехах. Да, вы не ослышались, старт продаж она считает успешным и даже опубликовала соответствующий пост на своей странице в Facebook.

Xiaomi заявила, что первая партия Xiaomi Mi 11 Ultra была раскуплена менее чем за сутки. Но при этом компания не стала называть объем первой партии. Но учитывая то, что речь идет именно о партии, то можно говорить о том, что количество проданных экземпляров должно быть не менее двух.

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Еще также важно уточнить, что негативный информационный шум сделал свое дело и после анонса Xiaomi Mi 11 Ultra компания нашла возможность снизить ценник до $1428, а первую партию и вовсе продали по специальной акционной цене — $12811. Но даже такой ценник выглядит весьма внушительно. Оказывается, в Украине нашлись те, кто выложил кругленькую сумму средств за флагман Xiaomi. Для сравнения ценник на Xiaomi Mi 11 Ultra с 12/256 Гб в Китае составил $990.

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Источник: facebook