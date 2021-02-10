Почти янтарь или в вашем OnePlus 12 муха – новые «достижения» китайского качества

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Маленький дополнительный китайский сувенир

Мы уже писали о «прекрасном» качестве сборки OnePlus 12. У одного из смартфонов она вышла настолько «безупречной», что он напоминал янтарь, – а именно тем, что в нем было мертвое насекомое.



Один из владельцев смартфона в Китае продемонстрировал на фото белый OnePlus 12 со щелью в заднем стекле, в которое находилось насекомое. Это очень интересно, учитывая, что смартфоны обычно собирают в чистых помещениях.



Но если муха найдена только в одном аппарате, то щели и отверстия встречаются во многих телефонах. Остается надеяться, что когда OnePlus 12 будет выпущен в мире, все китайские насекомые останутся дома. Так же как и массовый брак во время сборки.

Источник: 9to5google