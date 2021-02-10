Meizu 18 и Meizu 18 Pro перевыпустят с другим чипом

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Snapdragon 888 могут заменить на Snapdragon 870

В марте состоялась премьера Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Оба смартфона получили платформу Snapdragon 888, известную своей склонностью к перегреву. Именно этот чип стал причиной того, что разработчики китайского бенчмарка Master Lu поставили Meizu 18 на первое место в рейтинге самых горячих смартфонов, температура которых под нагрузкой превышает обычные показатели.

По всей видимости в Meizu решили предложить пользователям компромисс по части мощности и перегрева. В базе данных одного из китайских регуляторов была обнаружена информация о двух моделях Meizu с индексом (M182Q и M192Q). Эти символы близки к тем, которые присвоены Meizi 18 и Meizu 18 Pro — (M181Q и M191Q). Это и позволило строить предположения, что компания готовится представить новые версии флагманов.

Главное нововведение — появление чипа Snapdragon 870. По производительности этот процессор мало, чем уступает Snapdragon 888 и также всеяден к тяжелым приложениям. Но при этом, он не обладает таким же горячим нравом. Будут ли еще какие-то изменения или новшества, информации нет. Скорее всего, все же без упрощений не обойдется. Компания попытается сделать ценник ниже, а значит, что-то пустят «под нож».

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Источник: weibo