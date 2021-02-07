Meizu 18: изображение, время анонса и характеристики

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В сеть выложили предположительно промо-плакат Meizu 18

Когда-то Meizu была в числе крупнейших вендоров на рынке смартфонов в Китае и конкурировала с Xiaomi. Но те времена позади и вернуться ли они — большой вопрос. Компания все еще пытается выбраться из финансовой ямы, в которой она оказалась в большей степени из-за собственных просчетов. В прошлом году она отметилась выпуском только двух смартфонов и в нынешнем году история с небольшим количеством мобильников может повториться.

Meizu уже сообщила о том, что намерена сконцентрироваться на выпуске флагманов, но при этом в ее модельном ряду появятся смарт-часы и гаджеты системы «умный дом». Ожидается, что в этом году компания отметится анонсом Meizu 18 и Meizu 18 Pro и в сеть Weibo кто-то слил промо-плакат, на котором якобы изображен Meizu 18.

Информация на постере указывает на то, что серия Meizu 18 дебютирует 26 марта и получит чип Snapdragon 888. Нам демонстрируется аппарат с круглой фронталкой по центру верхней части дисплея, а на тыльной стороне предложат типичный для наших дней прямоугольный блок основной камеры с четырьмя датчиками изображения.

Если именно так и будет выглядеть Meizu 18, то от самобытности дизайна устройств компании не осталось и следа. Разве что отступы вокруг дисплея будут симметричными и миниатюрными. Из приятных для многих особенностей — дисплей плоский, боковые грани не изогнуты.

Ожидается, что Meizu 18 и Meizu 18 Pro предложат OLED-матрицы разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. «Прошка» может предложить батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и фронталка тут будет подэкранной.

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Источник: sparrowsnews