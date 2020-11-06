В сети засветились изображения и характеристики Meizu 18 Max 5G

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Первые подробности о Meizu 18 Max 5G

В последнее время Meizu не особо активна на рынке смартфонов и причина тому — финансовые проблемы. В этом году компания ограничилась выпуском моделей Meizu 17 и Meizu 17 Pro, заявив, что это будут единственные смартфоны в ее портфолио 2020 года. О своих планах на следующий год она хранит молчание, но есть предпосылки говорить о возможности выхода очередного титульного флагмана — Meizu 18.

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Усилиями китайских инсайдеров в сеть Weibo выложили изображение и характеристики Meizu 18 Max 5G. Указано, что модель будет базироваться на флагманской платформе Snapdragon 875 в связке с оперативной памятью стандарта LPDDR5. Новинка удостоится OLED-экрана разрешением 2880х1620 пикселей и флеш-накопителя UFS 3.1.

Meizu 18 Max 5G получит полноэкранный дизайн и как обыграют тут фронталку на 32 Мп, непонятно. Основная камера круглая и главный датчик будет разрешением 64-мегапикселя, а также тут предложат оптику ZEISS. Обещана поддержка ультрабыстрой проводной зарядки на 120 Вт и новинку можно будет заряжать по беспроводу на мощности 45 Вт.

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Среди прочих характеристик Meizu 18 Max 5G упоминаются стереодинамики, двойной линейный вибромоторчик и дисплейный сканер отпечатков пальцев. Как скоро может состояться премьера нового смартфона, неизвестно. Как и нет уверенности, что эта утечка достоверна.

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Источники: gsmarena