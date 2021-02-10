Meizu 20 и 20 Pro впервые на официальном постере – просто красавцы

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Наконец исчезла дымка загадочности и Meizu 20 анонсированы официально.

Сегодня вечером Meizu отмечает свой юбилей, в честь чего вечером состоится грандиозное мероприятие на огромном стадионе в Шанхае. На этом празднике мы и ожидали официального объявления даты анонса, но Meizu решила порадовать нас чуть раньше и показала Meizu 20 и 20 Pro на первом официальном постере.

Теперь уже точно понятно, как именно будут выглядеть продукты компании. Даже немного грустно, это как проходить очень интересную игру, ты ждешь чем все закончится, а когда видишь титры жалеешь что все закончилось.

На плакате "прошка" выглядит значительно больше младшего брата, но если присмотреться внимательнее можно заметить, что больше не только дисплей, но и толщина, скорее всего, фото масштабируемы для визуального эффекта.

И в заключение на постере мы видим подтверждение даты анонса: 30 марта в 19.30 по Пекинскому времени. Теперь когда дата известна осталось только ждать и надеяться, что смартфоны оправдают те сверхвысокие ожидания, которые создала промо кампания Meizu.

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Источник: weibo