Для фанатов Meizu: ностальгия по аппаратам с двумя дисплеями

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Помните историю с Meizu Pro 7, когда в попытке удивить широкую аудиторию предложили дополнительный экран на тыльной стороне? Они хотели продемонстрировать что-то оригинальное и самобытное, которое бы вызвало восторг у экспертов и обывателей. Но «магическое» решение «два экрана» не сработало, продажи были низкими, Meizu Pro 7 вошел в историю как спорный и не самый удачный эксперимент.









Маленький вспомогательный экран





Были предположения, что компания не оставила затею выпустить еще смартфоны с двумя дисплеями и в сети даже мелькали изображения таких устройств. Сегодня появились фото одного из таких прототипов, который мог выйти на рынок как Meizu Pro X и базироваться на чипе Exynos 8890, вышедшем еще в 2015 году.





Если Meizu Pro 7 получил дополнительное «окошко» прямоугольной формы на тыльной стороне, что X-версию хотели оснастить экраном круглой формы. Речь шла об установке OLED‑матрицы диагональю 1,9 дюйма. Второй экран необходим был, прежде всего, для вывода различного рода информации. Еще смартфон хотели укомплектовать одиночной основной камерой в верхнем левом углу.





Не зашел





Похоже, что сам проект по созданию смартфонов со вторым дисплеем был свернут компанией после неудачи с Meizu Pro 7, кода складские запасы распродавали по бросовой цене.

Источник: cnbeta