Meizu продолжает работать над смартфонами. Компания готовит обновление Android для ряда устройств

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Несмотря на то что Meizu не выпустит ни одного нового смартфона в этом году, компания не забывает о своих старых моделей. Бренд продолжает поддержку большого количества своих устройств, и в скором времени Flyme 8.1 появится ещё на нескольких смартфонах.

Flyme 8.1

Новый Flyme является анонсированной ещё в мае версией Android 10. Сейчас корпорация активно ищет бета-тестеров для предварительных версий обновления, и список поддерживаемых устройств многих обрадует.

Бета-тест начнётся 21 июля, но, к сожалению, поучаствовать в нём могут только жители Китая. Обновление прежде всего коснулось оптимизации и стабильности, большого количества новых функций не появилось, а вот рекламу постепенно добавят.

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Также была представлена ИИ-платформа OneMind 4.0, обновлён собственный голосовой помощник Aicy и были улучшены приложения галереи и камеры.

Какие смартфоны обновятся?

Новой версией Flyme сможет похвастаться весь ряд смартфонов серии Meizu 17. Кроме того, обновление получит Meizu 16T, Meizu 16th, Meizu 16s Pro, Meizu 16s, Meizu 16th XS, Meizu 16th Plus, Meizu 16X, Meizu Note 8, Meizu Note 9 и Meizu X8﻿.

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Источник: gsmarena