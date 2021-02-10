Meizu пообещали пользователям "никакой встроенной рекламы" в новых смартфонах

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Meizu заявила, что в их новых смартфонах больше не будет встроенной рекламы и предустановленных рекламных приложений﻿

Неожиданное решение приняла компания Meizu в отношении рекламы в своих смартфонах. На презентации новой оболочки Flyme 9 компания заявила, что начиная с Meizu 18 их смартфоны будут выходить с «нулевой встроенной рекламой» и «нулевым списком встроенных рекламных приложений». В прошлом такая реклама неоднократно служила поводом для упрёков от пользователей.

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Это значит, что компания отказалась от дополнительного заработка, который она получала как участник реферальных программ. При использовании внутренней контекстной рекламы компания получала деньги. При активации каждого установленного приложения из коробки компания тоже получала компенсацию. Теперь же они заявили, что в этом плане их смартфоны «обнулились» и пользователь сам сможет решать, что ему установить, а что нет.

Уточняется, что оболочка не будет блокировать встроенную рекламу в других приложениях. За это должны отвечать уже разработчики приложений и пользователи, которые добровольно их устанавливают.

Чем эта новость так интересна? Зная, в каком нестабильном положении сейчас находиться компания и насколько сильно она «потеряла» в сравнении с конкурентами, это кажется довольно смелым шагом в сторону пользователей. Они отказались от моментальной прибыли с предустановленных приложений, а понадеялись на положительный отклик на внутреннем рынке.

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Также, если учесть тот факт, что Meizu проявила «заботу о пользователе», возможно, они пойдут дальше и смогут выкатить нормальную глобальную версия смартфона с адекватной поддержкой? Время покажет. Наверняка движения в сторону глобального рынка напрямую зависят от успеха новых смартфонов в Китае.

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Источник: news.mydrivers.com﻿