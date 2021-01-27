Инсайд. Подробности сертификации Meizu 18

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Инсайдеры сообщают о сертификации Meizu 18

Хотя официально Meizu 18 еще не представлен, мы «держим кулаки» за китайскую компанию, и надеемся, что она сможет пройти сложный период, который затянулся.

На следующий флагман компании, если он выйдет в серию, возлагают большие надежды. Недавно мы делились новостью о том, что в Китае появилась возможность предзаказа смартфона, даже до его официального анонса. Сегодня у нас новости другого характера.

Как стало известно, два устройства от Meizu появились на сайте сертификации в Китае. Интересно, что это сразу две модели - M181Q и M191Q. Если напомнить, что текущие Meizu 17 и Meizu 17 Pro имеют похожие маркировки M081Q и M091Q, то совершенно очевидно следующее – речь идет о новом поколении смартфонов.

В новости также говорилось, что емкость аккумуляторов в ожидаемых аппаратах будет составлять 3910 мАч и 4410 мАч. Примечательно то, что есть информация о планах не комплектовать смартфоны адаптерами питания. Если так и будет, то Meizu поддержит «тренд» который не так давно ввела компания Apple на презентации iPhone 12.

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Очень хочется увидеть официальные анонсы и подтверждения о новом флагмане от Meizu.

Держим руку на пульсе.

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Источник : ﻿gizmochina.com