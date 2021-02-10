Meta активно внедряет ИИ везде, где это возможно: компания представила новаторские инструменты для рекламодателей

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Meta в этом году на высоте

Meta Platforms представила новаторские инструменты по генерации искусственного интеллекта (ИИ), разработанные специально для рекламодателей. Эти передовые функции, реализованные через Ads Manager от Meta, позволяют рекламодателям без особого труда революционизировать свой креативный контент.

Первый инструмент позволяет рекламодателям настраивать визуальные эффекты, создавая разнообразные фоны для изображений продуктов. Опираясь на технологию, лежащую в основе потребительского инструмента Meta, Backdrop, эти фоны создаются специально для рекламодателей, превращая их изображения в продукты с помощью простых, но привлекательных цветов и узоров.

Другая функция, расширение изображения, упрощает процесс адаптации ресурсов к различным соотношениям сторон, необходимых для различных платформ, таких как Feed или Reels. Рекламодатели, использующие каталог Advantage+ от Meta, теперь могут сэкономить драгоценное время, легко перепрофилируя изображения и видео.

Функция вариаций текста в Meta Ads Manager позволяет рекламодателям создавать до шести различных версий на основе оригинала. Эти вариации выделяют ключевые слова и фразы, предлагая рекламодателям гибкость в выборе и редактировании сгенерированного результата. Технология искусственного интеллекта Meta также позволяет проводить динамическое тестирование во время кампаний, показывая разные комбинации текста разным аудиториям, чтобы определить наиболее эффективные стратегии донесения сообщений.

Широкое тестирование Meta с участием разных групп рекламодателей, проведенное в начале этого года, показало значительную экономию времени. Генеративный ИИ позволил рекламодателям сэкономить пять и более часов в неделю, что эквивалентно месяцу в год. Хотя Meta признает необходимость дальнейшей настройки в соответствии с уникальным стилем каждого рекламодателя, эти первые результаты указывают на многообещающее будущее генеративного ИИ в рекламе.

Кроме того, Meta планирует внедрить еще больше функций ИИ, в частности, генерировать рекламные тексты, чтобы подчеркнуть преимущества рекламы, и создавать генеративные фоны по индивидуальным темам. В дополнение к этим рекламным инновациям, недавний анонс Meta включает в себя интеграцию ИИ для бизнес-сообщений в Messenger и WhatsApp, что улучшает привлечение клиентов и поддержку электронной коммерции.

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Источник: gizmochina