Минг-Чи Куо: история iPhone подойдет к концу через 10 лет

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iPhone заменит гарнитура, а позже очки дополненной реальности

Думаю, что всем понятно, что главным гаджетом в экосистеме Apple является iPhone. Годы идут и смартфон Apple меняется, но наступит ли такой момент, когда эволюция iPhone достигнет потолка. Наступит ли смерть «яблочного» устройства и когда это может произойти? Ответить на этот вопрос готов известный аналитик Минг-Чи Куо.

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По данным издания 9to5Mac аналитик Минг-Чи Куо разослал акционером любопытную информацию. Учитывая репутацию того, кто распространил ее, не принимать ее во внимание не получится. Высок процент того, что его предсказание сбудется. А он считает, что iPhone просуществует еще десять лет. По истечении этого срока на смену «яблочному» смартфону придет гаджет, ориентированный на дополненную реальность (AR).

Куо добавил, что, исходя из спроса компании на пленку Ajinomoto Build-up Film (ABF), которая является подложкой, используемой для соединения компонентов сложных процессоров, Apple планирует продать не менее 1 млрд единиц «заменителя» iPhone на основе AR в течение 10 лет. И это вполне достижимая цель, ведь в настоящее время насчитывается один миллиард активных пользователей iPhone. А еще Apple придется сделать так, чтоб бы ее новый продукт поддерживал широкий спектр приложений.

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В записке Куо также указал, что гарнитура смешанной реальности (AR/VR) от Apple будет представлена в четвертом квартале 2022 году «с таким же уровнем вычислительной мощности, что и Mac». Оснащение гарнитуры мощным процессором станет большим отличием устройства смешанной реальности Apple от гаджетов конкурентов. Куо ожидает, что в гарнитуре будут установлены два микро-OLED-дисплея Sony 4K, что является признаком того, что гарнитура будет поддерживать не только AR, но и VR.

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Источник: 9to5mac