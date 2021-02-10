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Минг-Чи Куо: история iPhone подойдет к концу через 10 лет

26.11.2021 41 0

iPhone заменит гарнитура, а позже очки дополненной реальности

Думаю, что всем понятно, что главным гаджетом в экосистеме Apple является iPhone. Годы идут и смартфон Apple меняется, но наступит ли такой момент, когда эволюция iPhone достигнет потолка. Наступит ли смерть «яблочного» устройства и когда это может произойти? Ответить на этот вопрос готов известный аналитик Минг-Чи Куо.

 

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По данным издания 9to5Mac аналитик Минг-Чи Куо разослал акционером любопытную информацию. Учитывая репутацию того, кто распространил ее, не принимать ее во внимание не получится. Высок процент того, что его предсказание сбудется. А он считает, что iPhone просуществует еще десять лет. По истечении этого срока на смену «яблочному» смартфону придет гаджет, ориентированный на дополненную реальность (AR).

 

Минг-Чи Куо: история iPhone подойдет к концу через 10 лет – фото 1

 

Куо добавил, что, исходя из спроса компании на пленку Ajinomoto Build-up Film (ABF), которая является подложкой, используемой для соединения компонентов сложных процессоров, Apple планирует продать не менее 1 млрд единиц «заменителя» iPhone на основе AR в течение 10 лет. И это вполне достижимая цель, ведь в настоящее время насчитывается один миллиард активных пользователей iPhone. А еще Apple придется сделать так, чтоб бы ее новый продукт поддерживал широкий спектр приложений.

 

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В записке Куо также указал, что гарнитура смешанной реальности (AR/VR) от Apple будет представлена в четвертом квартале 2022 году «с таким же уровнем вычислительной мощности, что и Mac». Оснащение гарнитуры мощным процессором станет большим отличием устройства смешанной реальности Apple от гаджетов конкурентов. Куо ожидает, что в гарнитуре будут установлены два микро-OLED-дисплея Sony 4K, что является признаком того, что гарнитура будет поддерживать не только AR, но и VR.

 

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Источник: 9to5mac

Apple iPhone
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.11.2021

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Минг-Чи Куо: история iPhone подойдет к концу через 10 лет