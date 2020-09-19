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Redmi Note 9 Pro начал получать стабильное обновление до MIUI 12

19.09.2020 1064 1

Хит продаж от Xiaomi Redmi Note 9 Pro, наконец, добрался до MIUI 12 на глобальном рынке.

 

Redmi Note 9 Pro

 

Xiaomi продолжает отправку крайней версии графического интерфейса MIUI 12 на свои аппараты. Сегодня мы узнали, что настала очередь популярного Redmi Note 9 Pro получить новую версию прошивки, причем речь идет уже о глобальной версии – обновление начало отправлять на территории Индии.

 

Обновление основано на MIUI 12 и имеет номер сборки V12.0.1.0.QJWINXM. Ее вес составляет 755MB.

 

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Данная сборка стабильна, поэтому производитель рекомендует пользователям обновить устройство до этой сборки как можно скорее. Обновление основано на Android 10. Как и все другие обновления, новая сборка отправляется и устанавливается по воздуху.

 

Redmi Note 9 Pro презентация

 

Фото с презентации Redmi Note 9 Pro

 

Как и остальным устройствам, уже работающим на последней версии прошивки от Xiaomi, обновление приносит оптимизацию программного обеспечения и обещает обеспечить лучший пользовательский опыт. Наряду со всеми оптимизациями, оно также улучшает безопасность и производительность устройства. Оно также устраняет многие ошибки, о которых сообщалось в предыдущей сборке.

 

Xiaomi также просит пользователей сделать резервную копию своих данных перед попыткой установки. Возможно, это связано с недавними проблемами, возникшими на крайней версии MIUI для «младшего брата» Redmi Note 9, который столкнулся с кучей багов и некорректной работы Wi-Fi.

 

Что ж, посмотрим, получится ли Xiaomi не ударить в грязь лицом с новой прошивкой для Redmi Note 9 Pro.

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Все цвета Redmi Note 9 Pro

 

Источник: piunikaweb.com


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Redmi Note 9 Pro MIUI 12 Xiaomi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.09.2020

Комментарии

Mi Andro 0
Это не redmi note 9 pro а это redmi note 9s в Индии он называется note 9 pro
19.09.2020 17:43

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Redmi Note 9 Pro начал получать стабильное обновление до MIUI 12