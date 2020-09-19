Redmi Note 9 Pro начал получать стабильное обновление до MIUI 12
Хит продаж от Xiaomi Redmi Note 9 Pro, наконец, добрался до MIUI 12 на глобальном рынке.
Xiaomi продолжает отправку крайней версии графического интерфейса MIUI 12 на свои аппараты. Сегодня мы узнали, что настала очередь популярного Redmi Note 9 Pro получить новую версию прошивки, причем речь идет уже о глобальной версии – обновление начало отправлять на территории Индии.
Обновление основано на MIUI 12 и имеет номер сборки V12.0.1.0.QJWINXM. Ее вес составляет 755MB.
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Данная сборка стабильна, поэтому производитель рекомендует пользователям обновить устройство до этой сборки как можно скорее. Обновление основано на Android 10. Как и все другие обновления, новая сборка отправляется и устанавливается по воздуху.
Фото с презентации Redmi Note 9 Pro
Как и остальным устройствам, уже работающим на последней версии прошивки от Xiaomi, обновление приносит оптимизацию программного обеспечения и обещает обеспечить лучший пользовательский опыт. Наряду со всеми оптимизациями, оно также улучшает безопасность и производительность устройства. Оно также устраняет многие ошибки, о которых сообщалось в предыдущей сборке.
Xiaomi также просит пользователей сделать резервную копию своих данных перед попыткой установки. Возможно, это связано с недавними проблемами, возникшими на крайней версии MIUI для «младшего брата» Redmi Note 9, который столкнулся с кучей багов и некорректной работы Wi-Fi.
Что ж, посмотрим, получится ли Xiaomi не ударить в грязь лицом с новой прошивкой для Redmi Note 9 Pro.
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Источник: piunikaweb.com
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