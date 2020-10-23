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Huawei выпустили свою быструю беспроводную зарядку на 50 Ватт

23.10.2020 333 0

Huawei пытается догнать своих китайских конкурентов в сфере беспроводной зарядки.

 

Беспроводная зарядка Huawei

 

Вчера Huawei выпустили свой флагманский смартфон Huawei Mate 40. Несмотря на то, что внимание было именно на все смартфоны линейки Mate 40, компания не забыла представить и другие устройства.

 

На данной презентации компания также представила сверхбыстрое беспроводное зарядное устройство мощностью 50 Вт. Напомним, что Huawei Mate 40 поддерживает проводную зарядку до 66 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.

 

Зарядное устройство имеет вертикальный дизайн. Сделано это для того, чтобы облегчить процесс зарядки. На основной части док-станции установлены специальные нескользящие подушечки для стабильного размещения смартфона. Как мы уже упомянули, устройство поддерживает мощность до 50 Вт. В самой зарядке реализована работа двойных катушек и обеспечен больший радиус действия.

 

Постер беспроводной зарядки

 

На презентации Huawei хвастались, что для использования этого зарядного устройства нет необходимости снимать чехол. Вообще компания делала акцент на внимание к мелочам: ваш смартфон будет крепко закреплен на док-станции, а зарядка будет идти равномерно, ничего не перегревая.

 

Зарядное устройство имеет встроенный умный бесшумный вентилятор, благодаря которому эффективно регулируется температура, а также скорость его вращения в течение дня. Ночью он автоматически переключается в супер-тихий режим. Также компания встроила инновационную конструкцию воздуховода в нижней части корпуса зарядки, которая поможет рассеивать тепло, исходящей и из самой зарядки, и из вашего смартфона.

 

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На данный момент нет информации о цене и доступности этого устройства.

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Mate 40 Pro

 

Huawei Mate 40 

 

Источник: The Verge


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Huawei Huawei Mate 40 Pro
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.10.2020

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