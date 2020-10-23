Huawei выпустили свою быструю беспроводную зарядку на 50 Ватт

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Huawei пытается догнать своих китайских конкурентов в сфере беспроводной зарядки.

Вчера Huawei выпустили свой флагманский смартфон Huawei Mate 40. Несмотря на то, что внимание было именно на все смартфоны линейки Mate 40, компания не забыла представить и другие устройства.

На данной презентации компания также представила сверхбыстрое беспроводное зарядное устройство мощностью 50 Вт. Напомним, что Huawei Mate 40 поддерживает проводную зарядку до 66 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт.

Зарядное устройство имеет вертикальный дизайн. Сделано это для того, чтобы облегчить процесс зарядки. На основной части док-станции установлены специальные нескользящие подушечки для стабильного размещения смартфона. Как мы уже упомянули, устройство поддерживает мощность до 50 Вт. В самой зарядке реализована работа двойных катушек и обеспечен больший радиус действия.

На презентации Huawei хвастались, что для использования этого зарядного устройства нет необходимости снимать чехол. Вообще компания делала акцент на внимание к мелочам: ваш смартфон будет крепко закреплен на док-станции, а зарядка будет идти равномерно, ничего не перегревая.

Зарядное устройство имеет встроенный умный бесшумный вентилятор, благодаря которому эффективно регулируется температура, а также скорость его вращения в течение дня. Ночью он автоматически переключается в супер-тихий режим. Также компания встроила инновационную конструкцию воздуховода в нижней части корпуса зарядки, которая поможет рассеивать тепло, исходящей и из самой зарядки, и из вашего смартфона.

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На данный момент нет информации о цене и доступности этого устройства.

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Huawei Mate 40



Источник: The Verge



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