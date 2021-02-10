MIUI 12.5 Global ROM будет хуже китайской версии прошивки

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MIUI 12.5 Global ROM обрежут функциональность

В понедельник состоялась премьера Xiaomi Mi 11 для глобального рынка, а также компания сообщила о планах по распространению MIUI 12.5 Global ROM. Во втором квартале сразу несколько моделей могли рассчитывать получить обновление, которое должно принести целый ряд улучшений. Но радость может быть преждевременной. Как оказалось, по каким-то причинам MIUI 12.5 не получит ряд фишек, которые доступны в китайской версии прошивки.

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Когда в конце декабря прошлого года MIUI 12.5 анонсировали в Китае, было сообщено о том, что потребление ресурсов памяти уменьшилось на 20%, а в фоновом режиме — 35%. Среди прочего было обещано и уменьшение потребления энергии на 25%. Тогда как в случае с глобальной версией производитель декларирует улучшение на 13% и 10% соответственно. Естественно, напрашивается вопрос, почему «бьют» цифры и почему компания не предложила для глобальной версии тот же уровень оптимизации, что для международной версии MIUI 12.5.

Но проблема не в том, что глобальная версия прошивки по части оптимизации не дотягивает до китайской. Еще она и не получит ряд функций. В частности, MIUI 12.5 Global ROM лишится анимационного фреймворка, подборки системных природных звуков, ряда функций улучшения функциональности и не будет улучшенной системы тактильной обратной отдачи.

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Источник: notebookcheck