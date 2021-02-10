Xiaomi 12 Pro дебютирует скоро

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Xiaomi 12 Pro представят в один день с Xiaomi 12

Уже давно не секрет, что в декабре нас ждет премьера Xiaomi 12, который по-прежнему остается претендентом на звание первого флагмана с Snapdragon 8 Gen 1. Правда, сегодня все может измениться, ведь состоится премьера Moto Edge X30, который также может предложить новую платформу от Qualcomm.

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Ранее предполагалось, что в этом году компания ограничится анонсом Xiaomi 12 и, возможно, еще покажет его компактный вариант Xiaomi 12X. А вот Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra выйдут уже весной следующего года. Но сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил, что «прошку» также должны представить одновременно с Xiaomi 12.

Кроме того, он сообщил, что в плане эргономики к смартфону не будет претензий и компания предпочла установить здесь изогнутый экран диагональю 6,5 - 6,6 дюймов. Разрешение же OLED-панели составит 2K.

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Не сложно догадаться, что Xiaomi 12 Pro удостоится чипсета Snapdragon 8 Gen1, от 8 Гб оперативной памяти и от 128 Гб постоянной, аккумулятора емкостью не менее 4000 мАч и быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Отличия с базовой версией должны быть, скорее всего, по части датчиков основной камеры.

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Источник: mydrivers